Genç kızın intihar girişiminin ardından, üvey baba tacizi çıktı

Samsun'da hap içerek intihar girişiminde bulunan lise öğrencisi 16 yaşındaki E.A.'nın, 1 yıldır üvey babası 50 yaşındaki Bekir T.'nin cinsel tacizine uğradığı ortaya çıktı.Gözaltına alınan Bekir T. mahkemece tutuklandı

Bafra İlçesi Azay Mahallesi'nde oturan lise 3'üncü sınıf öğrencisi E.A., bir süre önce evde hap içerek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaltırılan genç kızın midesi yıkandıktan sonra taburcu edildi. İyileşip okula giden E.A. rehberlik öğretmenine üvey babasının kendisine tacizde bulunduğu için bunalıma girdiğini, bu nedenle intihar girişiminde bulunduğunu söyleyince konu jandarmaya bildirildi. Jandarmaya ifade veren E.A. şöyle dedi:



"Üvey babam Bekir T. bana dokunmak için boş bir an bekliyor. Bu davranışları yaklaşık 1 yıldır sürüyor. İlk eylemi beni dudağımdan öpmek oldu. Ben engellemeye çalışıyordum. Anneme söylediğimde 'baba sevgisidir' diyordu. Göğüslerime elleyip özel bölgelerime dokunmaya çalıştı. Banyo yaptığım sıralar banyonun kapısını açmaya çalışıp, 'aç kapıyı kızım değil misin seni yıkayayım' diyordu. Üvey babamdan davacı ve şikayetçiyim."



'ŞIMARIK BÜYÜDÜĞÜ İÇİN İFTİRA ATIYOR'



Genç kızın şikayeti üzerine jandarma üvey baba Bekir T.'yi gözaltına aldı. Jandarmaya verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Bekir T., "Üvey kızım şımarık büyüdüğü için bana iftira atıyor. Kesinlikle kendisine cinsel tacizde bulunmadım" diye konuştu.



Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edilen üvey baba, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.