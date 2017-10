Gökçek: Erdoğan istediği için istifa ediyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 8617 gündür sürdürdüğü görevini bıraktı. Gökçek, "İstifamı Recep Tayyip Erdoğan istedi. Emir demiri keser. Başarısız olduğumuz düşündüğüm yorgun olduğum için değil sadece ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum" dedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, görevine veda etti. Gökçek istifası ile ilgili şu açıklamayı yaptı: Değerli arkadaşlar, ben yıllarını AK Parti'ye vermiş bir kardeşinizim. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu hareket, milletimiz için sayısız fedakarlıklar yapmıştır. Türkiye duble yollarla, hızlı trenle, her kentte kurulan üniversiteye, metroya, denizi üstten ve alttan geçen tünellerle Recep Tayyip Erdoğan döneminde tanışmıştır. Yaşam standartını artıracak projelerin yanında, sayısız hizmet verilmiştir. İhtiyaç sahiplerine sahip çıkılmıştır. Ben yıllarını AK Parti'ye vermiş bir kardeşinizim. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK parti milletimiz için sayısız fedakarlıklar yapmış Türkiye duble yollarla, her kentte havaalanıyla, tünellerle, modern stadlarla Recep Tayyip Erdoğan döneminde AK Parti ile tanışmıştır. Bu konuda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkı inkar edilemez. Böyle bir siyasal iktidara biz de katkıda bulunmaya çalıştık. Genel Başkanım ve liderim Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifam istenmiştir. Bazıları benim yoğun bir tepki koyacağımız düşünüp olayı kaşıdılar. Dikkat ederseniz çok tweet atan Gökçek cevap bile vermedi. Melih Gökçek'in sessizliğin nedeni neydi? Ben bir dava ahlakından geliyorum. Benim davamda nefse uymak yoktur. Şahsi çıkarlar için davaya zarar vermek yoktur. Emir demiri keser. Bizler bu umudu inşa ederken o gün liderimiz benim belediye başkanlığı yaparak katkı sağlamam gerektiğini düşündü. Bugün ise istifa ederek katkı sağlamam gerektiğini düşünüyor. Ben istifa etmezsen inandığımız umutlara haksızlık olur diye endişe ediyorum. Başarısız olduğumuz düşündüğüm yorgun olduğum için değil sadece ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum. Bana istifa etmemem konusunda çok baskı yapan oldu. Recep Tayyip Erdoğan demek mazlumların sahipsiz kalmaması demektir. Ben Melih Gökçek olarak vebal altına giremem. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine uyarak Belediye Başkanlığını bırakıyorum.



DOKUNULMAZLIĞIM YOK



Bazıları, soruşturmalardan korktuğum için istifa ettiğimi söylüyor. Benim 23 yıldır dokunulmazlığım yok. Benim hakkımda iftira niteliğindeki haberler yapan gazetecilere seslenmek istiyorum. Ben dava adamıyım, her olayda çizgim aynı olmuştur. Ankara halkı, benim bu hizmet aşkıma 5 dönem üst üste oy verdi. Dünkü duruşumun anlamı neyse, istifamın anlamı da odur. Liderimize ve onun siyasetine zerre kadar zarar vermeyi, tüm İslam alemine verilecek zarar kabul ederim. 23.5 yıl aralıksız sürdürdüğüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığıma veda ediyorum. 23.5 yıl boyunca benimle gecesini gündüzüne katan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin.



ERDOĞAN İÇİN İSTİFA EDİYORUM



Bizler, bu umudu inşa ederken o gün liderimiz benim belediye başkanlığı yaparak katkı sağlamam gerektiğini düşündü. Bugün de istifa ederek katkı sağlamam gerektiğini düşünüyor. Ben istifa etmeyerek partim için oy kaybına yol açarsam bir vebali olacağını düşünüyorum. Başarısız olduğumu düşündüğüm için değil, yorgun olduğumu düşündüğüm için değil, ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Recep Tayyip Erdoğan istediği için istifa ediyorum."