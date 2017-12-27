Gökyüzündeki o ışığın sırrı çözüldü!

Dün sabah saatlerinde Türkiye'nin birçok yerinde gökyüzünde görülen ışık merak uyandırmıştı. O ışığın nedeni belli oldu

Dün sabah saatlerinde Türkiye'nin birçok ilinde gökyüzüne bakanlar bir ışık hüzmesi ile karşılaştı. Işık hüzmesinin fotoğrafını ve videosunu çeken vatandaşlar bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler üzerine bu ışığın ne olduğu merak konusu oldu.



Işık hüzmesinin nedeninin Rusların test ettiği RS-12M tipi baliksik füze olduğu ortaya çıktı. Rus Tass Haber Ajansı yaptığı haberde dün erken saatlerde Rus Savunma Bakanlığı Stratejik Füze Kuvvetleri'nin yeni bir füze denediğini duyurdu.



Hazar Denizi'nin kuzey batısında yer alan Kapustin Test Merkezi'nden fırlatılan füzenin geniş bir bölgede gözlemlendiğinin de belirtildiği açıklamada, füzenin daha sonra da Kazakistan'taki test merkezine düştüğü öğrenildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Balistik Füze ve Savunma Uzmanı Hakan Kılıç, bu füzenin menzilinin 13 bin kilometreye kadar çıkabildiğini söyledi. Füzenin ICBM olarak isimlendirilen Kıtalararası Balistik Füze olduğunu belirten Kılıç, füzenin yerden yaklaşık 300 kilometre yükseklikte hedefine ilerlediğini belirtti.