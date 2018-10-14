Gömeç'te renkli zeytin hasat şenliği

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu

Gömeç’in Karaağaç Mahallesi’nin Gemi Yatağı Mevkiinde düzenlenen şenlik zentinlerin hasat edilerek, fabrikada işlenmesi ile başladı. Dr. Ümit Aktaş tarafından zeytinyağının faydaları konulu konferansında verildiği şenliğe Kaymakam Önder Coşğun, Gömeç Belediye Başkanı AK Partili Kazım Arslan, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, işletme sahibi Mahir Manisalı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zeytin bahçesinde, Kaymakam Önder Coşğun, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Dr.Ümit Aktaş makine ile hasat yaparken, katılımcılar elbirliğince ağaçların altında zeytin topladı. Hasadın ardından fabrikaya götürülen zeytinlerden, sıkılarak soğuk sıkım yağ elde edildi. Konuklar bol bol zeytinyağını tatma şansını yakaladı.

'ZEYTİNYAĞININ KIYMETİNİ BİLİN'

Halk oyunları gösterisinin ardından Dr. Ümit Aktaş, zeytinyağının faydalarını anlattı. Zeytine sahip çıkılması gerektiğini belirten Aktaş, şunları söyledi:

"Yine zeytin hasadı için Gömeç’e geldik. Zeytinlerimizi topladık. Hasada devam ediyoruz. Biliyorsunuz zeytin bizim memleketimizin en önemli değerlerinden bir tanesi. Biz dünyada en fazla zeytin ağacı bulunan ülkelerden bir tanesiyiz. Zeytin semizotu gibidir. Allah, herkes faydalansın diye her yere saçmıştır. Zeytin ağacı öyle kıymetli bir ağaçtır ki, sizden hiçbir şey istemez. Yüzlerce sene yaşar. Size sağlık için zeytin verir, zeytinyağı verir, zeytin yaprağı verir. Tek istediği ona dokunmayın. O size faydalı olmaya devam etsin. Zeytini koruyun. Zeytinyağının kıymetini bilin."

Şenlikte Kaymakam Önder Coşğun ve Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan’da birer konuşma yaparak, zeytin ve zeytinyağının bölge için önemine değindi.