Görme engelli Fulya, LYS'de 5 puan türünde birinci oldu

KONYA Meram Anadolu Lisesi öğrencilerinden doğuştan görme engelli 19 yaşındaki Fulya Akkaya, 2017 Lisans Yerleştirme Sınavında (2017-LYS) büyük bir başarıya imza atarak 5 puan türünde Türkiye birincisi oldu. Akkaya, başarısının azim ve düzenli çalışmaya bağlı olduğunu söyledi

Sınav sonuçları açıklanıp da birinci olduğunu öğrenince büyük bir mutluluk ve şaşkınlık yaşadığını anlatan Akkaya, ‘’Girdiğim sınav sonrası bir derece bekliyordum. Ama birincilik beklemiyordum. Duyunca çok sevindim. Ailemi, öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı mutlu etmek benim için çok gurur verici.’’ dedi. Başarısından en etkili olan şeyin azim ve çok çalışmak olduğunu ifade eden Akkaya, ‘’Tabi sürekli okumak etkili oldu. Bunlardan hiç bıkmamak da elde ettiğim başarının anahtarı. Tabi özgüvenim hiç bıkmadan çalışmam da bana bu başarıyı getirdi. İstedim ve başardım’’ dedi.Uzun vadeli hedefinin büyük bir şirkette Ceo olarak görev yapmak olduğunu anlatan Fulya Akkaya, hukuk ya da işletme arasında karar vereceğini söyledi. Ailesinin de başarısındaki dile getiren Akkaya, şöyle dedi:‘’Şu anda 19 yaşındayım. Ailem her zaman benim yanımda oldu. Bu başarı sadece benim başarım değil. Aynı zamanda ailemin de başarısı. Onlar benden daha çok emek verdi. Benden daha çok çalıştılar. Tabi arkadaşlarım ve öğretmenlerim de başarım konusunda yardımcı oldular. Hepsi benim için çok emek verdi. Elde ettiğim başarıdan sonra hayatımda biraz yoğunluk arttı ama ben yine aynı benim. Hiçbir şey değişmedi.’’Özel durumu ile ilgili bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadığını da ifade eden Akkaya, toplumun da özel insanlara olan bakış açısının değişmesi gerektiğini vurguladı. Akkaya, ‘’Bu tür insanların fikirlerini değiştirmesi gerekir. Özel insanlardaki eksikliğe engel olarak bakıyorlarsa asıl engel fikirlerdedir. Biraz kendilerini düzeltmeleri gerekiyor.’’ dedi.Konya Şeker Fabrikası’nda çalışan baba Osman Akkaya da kızının başarısından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Akkaya, ‘’Fulya’nın başarılı olacağını tahmin ediyorduk. Çünkü çok düzenli çalışan bir çocuktu. Ama birincilik beklemiyorduk. Öğrenince çok mutlu olduk. Biz her zaman Fulya’ya destek olduk. Eğitimi ile ilgili verdiği kararlarda hep yanında olduk. Özgüven kazanması için yönlendirdik. Hep yanında ve arkasında olduk. Bundan sonra desteklemeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.Fulya için sadece annelik görevini yerine getirdiğini belirten Berlin Akkaya ise, ‘’Fulya’nın birinci olacağını biliyordum. Çocuğumun ne yapacağını bilerek destek oldum. Çok başarılı ve zeki olduğunu, çok emek verdiğini biliyordum. O emeğin boşa gitmeyeceğini çok iyi biliyordum ve bekliyordum. Ama abartıp 5 dalda birinci olacağını tahmin etmiyordum. Bizi çok mutlu etti.’’ dedi.