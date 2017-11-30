Görme engellilerin bisiklet keyfi

Türkiye Beyazay Derneği tarafından 3 yıl önce hayata geçirilen "Aşmak İçin Hareket" Projesi kasamında Düzce'de görme engelliler, engeli olmayanlarla beraber iki kişilik bisiklet kullanarak, ilk kez bisiklete binmenin heyecanını yaşadı

Türkiye Beyazay Derneği tarafından hayata geçirilen "Aşmak İçin Hareket" Projesi kasamında Düzce'de görme engelliler, engeli bulunmayan vatandaşlarla iki kişilik bisikletleri (tandem) kullanarak, hem sosyal yaşama dahil oldu hem de spor yaptı.



Türkiye Beyazay Derneği tarafından başlatılan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle yürütülen "Aşmak İçin Hareket" Projesi dahilinde satın alınan 30 bisikletle sabahları engelli-engelsiz vatandaşlar spor yapıyor.



Bisiklet kullanarak sosyal yaşama dahil olan engelliler, aynı zamanda sağlık için fiziksel aktivite gerçekleştiriyor.



"Amaç, engelli-engelsiz birlikte spor yapmak"



Proje yürütücüsü Türkiye Beyazay Derneği Batı-1 Bölge Başkanı Nurullah Çelebi yaptığı açıklamada, projenin çok kapsamlı olduğunu ve yürütücülerin inanılmaz derecede destek olduğunu söyledi.





"Aşmak İçin Hareket" Projesinin Cumhurbaşkanlığı himayesinde olduğunu hatırlatan Çelebi, "Tandem bisiklet Türkiye'nin yeni alışmaya başladığı bir tür. İki direksiyon ve 4 tekerden oluşuyor. Önde engelsiz, arkada görme engelli kardeşlerimiz, bisiklet turu yapıyoruz. Böylece bir kamuoyu oluşturmuş olacağız. Aynı zamanda yapılan illerde, bisiklet yolu açısından bir kamuoyu oluşturmuş olacağız." diye konuştu.



Projenin amacının 200 bin kişiye ulaşmak olduğunu anlatan Çelebi, hedefe adım adım gittiklerini aktardı.



Çelebi, sadece bisiklet turu değil, dalış ve yamaç paraşütü etkinlikleri de yaptıklarını anlatarak, "En büyük amaç, engelli-engelsiz birlikte spor yapmaktır. Hayatın tüm alanlarında zaten birlikte yaşıyoruz, engellilerin de her türlü sporu yapabildiğini göstermek istiyoruz. Burada yaptığımız etkinliklere vatandaşlar da büyük destek oluyor. Hatta tüm siyasi partilerin il başkanları bizim turumuza katılıp engellilerle pedal çevirecek." ifadelerini kullandı.



"Bisikletten inmek istemiyor insan"



Proje dahilinde spor yapan görme engelli Ahizer Özbek ise ilk kez bisiklete bindiğini aktararak, "Çok güzel bir duygu. İlk başta endişeliydim, 'Yapabilir miyim' diye korkularım vardı. Cesaret kırıklığım vardı ama bisiklete adımımı attıktan sonra tüm korkularım kayboldu. Bunda partnerlerimizin de desteği çok." değerlendirmesinde bulundu.



Spor yapmanın çok güzel olduğunu söyleyen Özbek, "Çok güzel bir duygu. Bisikletten inmek istemiyor insan. 'Aşmak için hareket, aşmak için bisiklet' adı altında bu turlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bütün arkadaşlarımızı davet ediyoruz." diye konuştu.