Gül'den ihraçlara tepki: Vicdan yaralayıcı

Son KHK ile akademisyenlerin ihraç edilmesiyle ilgili eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bir açıklama yaptı

Son KHK ile birçok bilim insanı akademisyen de görevlerinden ihraç edildi. İhraçlar nedeniyle Türkiye'de tepkiler meydana geldi. Konuyla ilgili bir açıklama da eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. İhraçlar nedeniyle üzüntü duyduğunu belirten Gül, üniversitelerde bu işin sıklaşmasının rahatsız edeci olduğunu ve de vicdan yaraladığını söyledi.



Katıldığı bir serginin açılışınca gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, akademisyenlerin ihraç edilmesi ile ilgili soruya verdiği yanıtta şunları söyledi: "Doğrusu bunu üzüntüyle takip ettiğimi beyan etmek isterim. Çünkü hem vicdanla hem de çok adaletle bağdaşmayan birçok durumlar görüyorum, bu kanun hükmünde kararnamelerle ve görevlerine son verilenlerle ilgili. Özellikle bilim dünyasında, üniversitelerde üniversitelerde bu işin sıklaşması çok rahatsız edici ve çok vicdan yaralayıcıdır"



12 Eylül dönemini hatırlatan Gül, o dönem üniversitede hoca olduğunu ve güvenlik soruşturması nedeniyle üniversiteden ayrılmak zorunda olduğunu ve yurtdışına gitmek mecburiyetinde kaldığını söyledi. 28 Şubat döneminde olanları herkesin bildiğini belirten Gül, bu yüzden bu tip konularda ilkeli durmanın gerektiğini de belirtti. İhraçlardan dolayı rahatsızlık duyduğunu belirten Gül, bunların süratle düzeltilmesini diledi.