Gülen'in bu fotoğrafının sırrı çözüldü!

15 Temmuz darbe girişiminin ardındaki isim Fethullah Gülen'in geçtiğimiz günlerde bir fotoğrafı basına düşmüştü. Fotoğrafın sırrı çözüldü

Terör örgütü lideri Fethullah Gülen, geçtiğimiz günlerde Amerikan gazetesi olan Wall Street Journal Gazetesi'ne bir röportaj vermişti. Röportajda kullanılan bir fotoğraf Türk medyasında da geniş yer bulmuştu. Fotoğrafın şifresi ise çözüldü.



Fotoğraf sonrası bir çalışma yürüten Türk istihbarat birimleri incelemeler sonrası fotoğrafın şifresini çözdü. İddiaya göre Gülen bu fotoğrafla üç mesaj veriyor.



Bu mesajlardan birincisi ABD'ye ve Batı'ya. İstihbarat birimlerine göre Gülen fotoğrafta seccadeye ayakkabıyla basarak, “Radikal değiliz, kutsiyetlerimiz yok, şekilsel hususları dert etmiyoruz. Yükselen radikalizme karşı bizi kullanın” mesajı gönderiyor.



Fotoğraftaki ikince mesaj ise arkadaki kütüphane ile ilgili. Gülen arkasına kütüphaneyi alarak da “İlimliyiz, önceliğimiz ilim” mesajı veriyor.



Fotoğraftaki üçüncü mesaj ise arkada bulunan televizyon ekranında. Ekranda “Bizim için ümit oldunuz, şimdilerde şölen var bahçelerde, bahardan ses geliyor perde perde, aceleci acele edip dursun, beklenen mutluluk biraz ileride” sözleri yer alıyor. Gülen'in bu mesajının ise örgüt üyelerine olduğu, bu mesaj ile örgüt içi çözülmeleri önlemeyi amaçladığı iddia edildi.



Bir başka iddia da Gülen'in ABD'nin önde gelen gazetelerine röportaj vererek, “ABD yanımızda, hâlâ güçlüyüz” mesajı vermesi oldu.



Televizyon ekranında yer alan 00.11 rakamının ise FETÖ üyelerine Kasım'ı işaret ettiği yönünde algılandı. Gülen, sürekli yeni tarihler ortaya atarak, örgüt üyelerinin motivasyonunu diri tutmayı amaçlıyor. (Habertürk)