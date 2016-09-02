02 Eylül 2016 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Haberciligin Yeni Adresi

    Türkiye’de her geçen gün onlarca haber sitesi açılmakta. Fakat bazı haber siteleri var ki diğerlerden kolaylıkla sıyrılmakta. Sadece haber değil hayat ile ilgili her konuda size bilgi veriyor

    02 Eylül 2016 Cuma 14:05
    Haberciligin Yeni Adresi
    Türkiye’de her geçen gün onlarca haber sitesi açılmakta. Fakat bazı haber siteleri var ki diğerlerden kolaylıkla sıyrılmakta. Sadece haber değil hayat ile ilgili her konuda size bilgi veriyor. Örnek vermek gerekirse özel sektörde yada kamu da çalışanların maaşlarını en doğru şekilde öğrenebilmektesiniz. Ayrıca bir çok banka alışveriş merkezi market kamu kuruluşu da dahil bir çok firmanın çalışma saatlerini hatta sabah kaçta açılıyor gibi bütün bilgileri en doğru şekilde ulaşabilmektesiniz.

    Kısacası aslında hayatınızda ihtiyacınız olan tüm bilgiye kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz.

    Yabancı dizi izleme merakınız varsa tüm dizilerin konuları ayrıntılarına kadar her şey mevcut.

    Ama sitemizin tek hedefi doğru haber öz haber ….


    Artık zaman çok değerli bu nedenle korkmazhaber ekibi sizi detaylarda boğmak yerine haberin özünü size göstermekte. Bu sayede gereksiz bilgilerden kurtulup habere odaklanmanızı sağlamakta…

    http://www.korkmazhaber.com

    Anahtar Kelimeler: Türkiye’de, Her, Geçen, Gün, Onlarca

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY 'Barış' sözcüğü üzerine...
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN İzmir EBSO'yu yakından tanıdı
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz