Hakkari'de 5 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Hakkari bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 5 hedef imha edildi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde, Hakkari bölgesinde Türk birliklerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen harekat sonrasında, bölücü terör örgütü tarafından silah, teçhizat ve gıda depolama amacıyla kullanılan 4 mağara ve 1 mevzi imha edildi. Bölgede arama tarama faaliyetlerine devam edildiği belirtildi.