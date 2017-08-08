Hakkari'de 5 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Hakkari bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 5 hedef imha edildi

Hakkari'de 5 hedef imha edildi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde, Hakkari bölgesinde Türk birliklerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen harekat sonrasında, bölücü terör örgütü tarafından silah, teçhizat ve gıda depolama amacıyla kullanılan 4 mağara ve 1 mevzi imha edildi. Bölgede arama tarama faaliyetlerine devam edildiği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tsk #terör
Önceki Haber
Vergi rekortmenleri belli oldu. Acun da Cem de geriledi!
Sonraki Haber
Karşıyaka'nın öğrencilere kombine fiyatı 100 TL
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.