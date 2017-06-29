Hakkari'deki çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu

Şehit Özel Harekatçı törenle memleketine uğurlandı

Dün gece Hakkari'nin merkez Oğul Köyü kırsalında PKK'lı tetöristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Özel Harekat Polisi 25 yaşındaki Muhammed Ali Mevlüt Dündar için Hakkari'den sonra Van Şehit Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut Kışlası Helikopter Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Tuşba İlçe Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Emniyet Müdür Vekili Mehmet Semih Süer, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, askerler ve polisler katıldı. İlk olarak şehit polis memuru Dündar'ın öz geçmişi ve ardından İl Müftsü Nimetullah Arvas tarafından dua okundu. Şehit Dündar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşları tarafından taşınarak memleketi Karaman'a gönderilmek üzere uçağa bırakıldı.





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