Halk TV'ye kriz var diyen vatandaş A Haber'e ise...

Türkiye ekonomik krizle uğraşıyor. Televizyonlarda ise sık sık vatandaşlara mikrofon uzatılarak, halkın nabzı tutuluyor. Sosyal medyada dolaşan bir video ise viral oldu

Türkiye ekonomik krizle uğraşıyor. Televizyonlarda ise sık sık vatandaşlara mikrofon uzatılarak, halkın nabzı tutuluyor.

Sosyal medyada dolaşan bir video ise viral oldu.

Önce Halk TV'nin mikrofon uzattığı bir vatandaş, "Vallahi şu anda hiç iş yoktur. Durum iyiye gitmiyor" diye belirterek ekonomik durumdan şikayetini dile getiriyor.

Daha sonra ise hükümete yakın A Haber'in mikrofon uzattığı aynı adam, bu kez de, "Türkiye'miz çok güzel. Allah fırsatçılara izin vermesin. Kim diyor ki ekonomik kriz var" diyor.

Vatandaşın A Haber'e “Kriz yok”, Halk TV'ye “Kriz var” demesi ise sosyal medyanın gündemine girdi.