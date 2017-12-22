Hamile kadın yanlışlıkla karnındaki bebeğini vurdu!

Sakarya'da 5 çocuk annesi, 8 aylık hamile Gülşah Kurt'un (34) çocuklarından saklamak isterken yere düşürdüğü eşinin ruhsatlı tabancası ateş aldı. Karnındaki bebek, kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirirken, Gülşah Kurt'un ise hastanenin yoğun bakım ünitesinde ki tedavisi sürüyor

Olay, geçen çarşamba günü, Akyazı ilçesi Osmanağa Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. 8 aylık hamile Gülşah Kurt, iddiaya göre, eşine ait ruhsatlı tabancayı çocuklar oynamasın, diye bulunduğu yerden alıp başka bir yere saklamak istedi. Bu sırada, Kurt'un elinden düşen tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Kurt'un karnındaki bebeğe isabet etti. Evde bulunan yakınları, kanlar içinde yere yığılan hamile kadın için ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Kurt'u ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Karnından yaralanan Gülşah Kurt, buradaki ilk tedavisinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kurt'a yapılan muayenede kurşunun, 8 aylık bebeğin başına isabet ettiği belirlendi. Yaşamını yitiren bebek, anne karnından ameliyatla alındı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kurt ise Adapazarı'ndaki Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.



Öte yandan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Araştırma kapsamında Gülşah Kurt'un ellerinden barut izinin tespiti için svap örneği alınırken, kriminal laboratuvarında incelenme yapılacağı belirtildi. Jandarma, kurşunun giriş açısıyla ilgili de inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.





