Harun Kolçak hayatını kaybetti

ÜNLÜ şarkıcı Harun Kolçak, 62 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir prostat kanseri tedavisi gören şarkıcı Harun Kolçak, tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi'nde saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Ölüm haberinin duyulmasının ardından Kolçak'ın yakınları, arkadaşları ve sevenleri hastaneye geldi

Kolçak'ın bağlı bulunduğu yapım şirketi Arpej Müziğin sahibi Umut Kuzey hastane önünde bir açıklama yaptı. Kuzey, "Memleketin başı sağolsun. Çok değerli bir müzisyen, çok değerli bir sanatçı.Tanıdığıma çok mutlu olduğum bir insanı kaybettim. Saat 23.00 sıralarında uzun zamandır mücadele ettiği prostat kanserinin vücudunda oluşturduğu tahribat yavaş yavaş onu bitirmeye başlamıştı. Acı çekiyordu. Bugün son olarak böbreklerinde bir yetmezlik başlamıştı. Saat 23.00 gibi kalbi durdu. Yapılan yoğun müdahaleye rağmen malesef bizi terk etmeyi seçti. Son bir senedir çok mücadele ediyordu bu hastalıkla. Konserler verdi ama mümkün olduğunca az tutmaya çalışıyorduk. Sahnede o kadar mutlu oluyordu ki, 62 yaşında son bir yılını star gibi yaşadı" dedi.





Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Harun Kolçak'ın doktoru Oktar Asoğlu, “Harun Kolçak yaşam savaşını kaybetmiştir yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen… Bütün sevenlerinin başı sağolsun. Hepimizin başı sağolsun. Prostat kanseri ile ilgili görmüş olduğu teravi süreci vardı. Genel olarak vücudun iflasıyla ilgili bir durum. Son yıllarını çok iyi şekilde geçirdi. Bütün sevenleri arkadaşları dostları hepsi burada. Hepimizin başı sağolsun" dedi.





“HERKESİN ÇOK SEVDİĞİ BİR MÜZİSYENDİ"



Harun Kolçak'ın yakın dostu sanatçı Çelik ise çok üzgün olduğunu belirterek,ö Ben çok üzgünüm. Çok fazla birşey söyleyemeyeceğim. Ülkeye çok güzel şarkılar yapmış, her zaman güzelliklerle dolu naif müzisyen kardeşimizdi. Herkesin çok sevdiği bir müzisyen. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bütün ülkemin başı sağolsun. Bir hafta yada on gün tam hatırlayamıyorum bundan önce bir daha hastaneye yatmıştı o zaman görüşmüştük. Dün hastaneye gelmiş bugün de vefat etmiş.Allah rahmet eylesin. Bütün ülkemin başı sağolsun. Hepimizin başı sağolsun" dedi.





CENAZE TÖRENİ CUMA GÜNÜ



Harun Kolçak'ın prodüktör arkadaşı Polat Yağcı ise, "Cenazesi Cuma günü öğlen namazında Teşvikiye'den kalkacak. İkindi namazında da Bursa Gemlik'te Gemlik Mezarlığı'nda defnedilecek" dedi.





ÜNLÜLERDEN HARUN KOLÇAK MESAJI



Ünlü isimler, 62 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Harun Kolçak için başsağlığı mesajı yayımladı. Bir süredir prostat kanseri tedavisi gören şarkıcı Harun Kolçak, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Sanatçının ölümünün ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı. Sosyal medyada Harun Kolçak ile ilgili yapılan bazı paylaşımlar şöyle:



Metin Feyzioğlu: Harun Kolçak'ın hayatını kaybettiğini öğrendim. Değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar diliyorum.



Hadise: Çok üzgünüm. Yaşam enerjini hep hatırlayacağım. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Gülben Ergen: Her ölüm erkendir ama senin gidişin bizi çok eksik bıraktı çok #HarunKolçak



Emre Aydın: Harun Kolçak'ın ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.Çok üzüldüm ışıklar içinde uyusun.



Ebru Gündeş: Harun Kolçak'ın ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Çok üzüldüm, ışıklar içinde uyusun.



Işın Karaca: Harun Kolçak'ın ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Çok üzüldüm ışıklar içinde uyusun.



Doğa Rutkay: Güzel yürekli, duyarlı bir insandın. Çok iyi bir insandın. Mekanın cennet, toprağın bol olsun.



Yonca Evcimik: Harun Kolçak... Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Çok üzüldüm.



Hande Yener: Erken vedanla bizleri üzdün. Nur içinde yat sevgili Harun.



Hakan Altun: Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun güzel yürekli insan.



Galatasaray Kulübü: Türk Pop Müziği'nin önemli değerlerinden Harun Kolçak'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.





