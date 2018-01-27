Haşim Kılıç'tan oğlu ile ilgili karara açıklama

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında oğlu Fatih Samet Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ilişkin, "Oğlumun, FETÖ isimli terör örgütüyle hiçbir zaman uzaktan, yakından bir ilgisi olmamıştır. Fatih Samet hakkındaki ByLock veya herhangi bir şekilde bu terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddialarını kabul etmemiz kesinlikle mümkün değildir." ifadelerini kullandı

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla oğlu Fatih Samet Kılıç hakkında soruşturma açılması ve bunun bazı basın yayın organlarında yer alması nedeniyle açıklama yapmaya gerek gördüğünü belirtti.



Oğlunun, FETÖ isimli terör örgütüyle hiçbir zaman uzaktan, yakından bir ilgisi olmadığını savunan Kılıç, "Fatih Samet hakkındaki ByLock veya herhangi bir şekilde bu terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddialarını kabul etmemiz kesinlikle mümkün değildir. Kendisinin çevresi ve sosyal hayatı birlikte değerlendirildiğinde, adı geçen örgütle ilişki kurulabilmesinin imkansızlığı da ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Oğlu Fatih Samet Kılıç'ın, 12 yıldır yurt dışında çalıştığını, kendi kurduğu işleriyle ilgilendiğini, yurda aralıklarla gelip gittiğini bildiren Kılıç, "Soruşturmanın gizliliği nedeniyle aileye verilmeyen bilginin basın organlarında ayrıntılı biçimde yer alması oldukça düşündürücü ve üzücüdür." ifadelerine yer verdi.



Haşim Kılıç, 42 yıllık devlete hizmet hayatının büyük bölümünü Anayasa Mahkemesinde geçirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Görev sürem içinde, FETÖ terör örgütünün Balyoz, Ergenekon ve buna benzer davalarla kurduğu kumpasları, bireysel başvuru kararlarıyla tespit ederek etkisiz hale getiren Anayasa Mahkemesinin başkanı olarak oğluma yapılan bu suçlama, beni ve ailemi derinden üzmüştür. Şerefimle devletime hizmet ederek koruduğum ismimi, hiç kimsenin kirletmesine asla izin vermeyeceğimi kamuoyuna önemle duyururum."