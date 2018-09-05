Hastane önünde doğum yaptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, doğum sancıları başlayan Zehra Aslan (19), hastane önünde, getirildiği kamyonette doğum yaptı

Hastane önünde doğum yaptı
05 Eylül 2018 Çarşamba 14:10

Olay, Tarsus Devlet Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Hüseyin Aslan, doğum sancıları başlayan eşi Zehra Aslan'ı hastaneye götürmek üzere, yakınıyla birlikte kamyonetle yola çıktı. Genç kadının sancıları yolda daha da artarken, hastane önüne gelindiğinde doğum başladı. Hüseyin Aslan ile yakını, hastane önünde, sağlık görevlilerine "Bebek doğuyor, yetişin" diye bağırdı. Bunun üzerine kamyonete gelen sağlık görevlileri, doğumu gerçekleştirdi. Anne ile bebek, kamyonetten çıkarılıp, hastaneye alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mersin #tarsus #hastane önü doğum
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