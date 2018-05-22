Hastane önünde silahlı saldırı: Karı-koca öldü!

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı öldü. Saldırının nedeninin servis kavgası olup olmadığı araştırılıyor. Çiftin tehditler nedeniyle koruma talebinde bulunduğu öne sürüldü

Hastane önünde silahlı saldırı: Karı-koca öldü!
22 Mayıs 2018 Salı 13:36

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde bekleyen Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı silahlı saldırıya uğradı. 6-7 el ateş açan saldırgan kaçarken ağır yaralanan çift hastanede tedavi altına alındı. Ramazan Sarı ve Suzan Sarı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı duyup hastane önüne gelen akrabalarından bir kişi, çiftin daha önce tehdit aldığını emniyete koruma talebinde bulunduğunu öne sürdü. Bu kişi, taleplere rağmen emniyetin koruma vermediğini iddia etti.

SERVİS KAVGASINDA YARALANMIŞ

Ramazan Sarı'nın geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ümraniye'de okul bahçesinde rakip servis firmaları arasında çıkan kavgada yaralandığı öğrenildi. Polis, saldırının bu olayla ilgisini araştırıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #silahlı saldırı #hastane saldırı
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