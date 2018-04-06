Hastane yangını ile ilgili açıklama: Yasak malzeme ile yapmışlar!

Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili, "Sistem yanlışlığı var, malzemeler yanıcı. Bunları bile bile böyle bir uygulamanın yapılması büyük talihsizlik" dedi

İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ertuğrul Şen, "Tepeden aşağı yanlışlarla dolu bir yer izliyoruz. Baştan aşağı yanlış bir uygulama. Sistem yanlışlığı var, malzemeler yanıcı. Bunları bile bile böyle bir uygulamanın yapılması büyük talihsizlik" diye konuştu.





"YAPILAN BAŞTAN SONA YANLIŞLIK"



Şen konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Duvarın üzerine yapıştırma ile arada boşluk bırakılıp, son kat kaplama ile giydirme cephe yapılırsa buna bugünkü mevzuatta izin vermiyor. Dolayısıyla yapılan baştan sona yanlışlık. Arkada kullanılan yalıtım malzemesi izin verilmeyen bir yalıtım malzemesi. Son kat kaplama olarak gördüğünüz bu sarı renkli olan da yanıcı bir malzeme. Bu tür giydirme cephelerde bu tür malzemelere kullanım izni verilmez. Yasak. 'Bunun denetimi var mı?' diye soracaksınız, konunun ilgilileri sorumluları bu konuya cevap verecek. Bence izin verilmemeliydi. 2011'de de biz bunu doğru olmadığını ifade etmiştik. Malzemeler yanıcı malzemeler. Kullanılmaması gereken yerde kullanılmış ancak son kat kaplama, açık renkli olan, bu da yanıcı. Yanıcı olmaması lazım."





"MANTOLAMANIN BUNUNLA HİÇBİR ALAKASI YOKTUR"



"Bugün binalarda kullandığımız mantolamanın bununla hiçbir alakası yoktur" diyen Şen, "Mantolama direkt duvara yapıştırılır ve üzeri sıvanır yanmaz bir şekilde. Bunun detaylarına yönetmelik öngördüğü bazı şeyler var. Örneğin, 28,5 metre altı veya üstü diye. Galiba burası 28,5 metreden çok daha yüksek. Bunlar zaten hiç dikkate alınmadan yapılmış bir uygulama. Talihsiz bir uygulama. Bunu ifade etmek gerekir" diye konuştu.