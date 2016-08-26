26 Ağustos 2016 Cuma
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    • Hatay'da minibüs devrildi: 10 ölü, 18 yaralı

    Hatay'da bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9'u Suriyeli 10 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

    26 Ağustos 2016 Cuma 12:56
    Hatay'da minibüs devrildi: 10 ölü, 18 yaralı
    Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 31 HG 583 plakalı minibüs, Antakya-Yayladağı karayolu Şenköy mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

    İhbar üzerine olay yerine UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bölgede jandarma ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

    Kazada aralarında çocukların da olduğu 8 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 20 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'si kurtarılamazken, 9'unun durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

    "Türkiye'ye kaçak giren Suriyeliler araçtaydı"

    Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan kaza yerindeki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan kazanın acı bir durum olduğunu söyledi.

    Araçta bulunanların Suriyeli olduğunu ve Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini belirten Kalkan, şöyle devam etti:

    "Maalesef aldığımız bilgiler, hızlı gelen, Türkiye'ye kaçak yollarla giren Suriyeli vatandaşların taşındığı bir araç, Şenköy'den aşağı inerken tekeri patlaması sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Acı bir durum, ölenlere rahmet diliyoruz. Bu tür kaçak yollarla girenleri bizim taşıyıcı arkadaşların taşımamaları, konuyu emniyete, jandarmaya intikal ettirmeleri gerektiği halde böyle bir yola başvurulması sonucu maalesef bu tür acı vakalarla karşılaşıyoruz."
    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: Hatay, Hatay Kaza, Minibüs Kaza

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