Havalimanında taşınabilir şarj cihazı patladı

ATATÜRK Havalimanı'nda İngiliz bir yolcunun güvenlik görevlileriyle tartışması sonrası yere fırlattığı taşınabilir şarj cihazı (Powerbank) patladı

Olay saat 13.50 sıralarında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde saat 13.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 710 numaları kapıdan taşınabilir şarj cihazıyla Londra uçağına binmek isteyen İngiliz vatandaşı Raza Hamid'e güvenlik görevlileri engel oldu. Uçağa cihazla girmekte ısrar eden Hamid ile güvenlik görevlileri tartıştı. Tartışma sırasında Raza Hamid'in yere attığı taşınabilir şarj cihazı patladı. Kısa süreli panik yaşanırken Hamid gözaltına alındı.







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