Havuzda elektrik faciası: 5 kişi öldü

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde bulunan bir havuzda facia yaşandı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti

Olay Akyazı'da bulunan bir aqua parkta meydana geldi. Alınan bilgiye göre 13 yaşındaki Gökay Yıldırım Genç havuzda akıma kapıldı. Genç'in akıma kapıldığını gören arkadaşları 15 yaşındaki Nurallah Ünlütürk, 17 yaşındaki Mert Kalıç ve işletmenin sahibi 58 yaşındaki Mehmet Kaya ve oğlu 30 yaşındaki Kadir Kaya yardım etmek için havuza atladı.



Olayı gören görevliler de bu sırada elektriği kesti. Öte yandan havuzun kenarında bulunan metal bölüme dokunan iki kişi de akıma kapıldı. Hemen kendilerini kenara atan iki kişi ölümden döndü.



Akımın etkisi ile ağır yaralanan 5 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak kalbi duran 5 kişi de kalp masajına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kablolar suya temas etmiş

Öte yandan jandarma bölgede inceleme başlattı. Havuz alanında tadilat çalışması olduğu ve çevrelerde kabloların bulunduğu tespit edildi. Tahminlere göre kablolardan birinin suyla temas etmesi yüzünden facia yaşandı.Bu arada olayda yaşamını yitiren 5 kişinin yakınları, Akyazı Devlet Hastanesi'nin önüne akın etti. Yakınlarını kaybedenler, gözyaşlarına boğulup, sinir krizleri geçirdi.