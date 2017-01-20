HDP'li vekil bu sabah gözaltına alındı

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran sabah 07.00'de polis tarafından Emniyet'e götürüldü. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Başaran'ın hakkında zorla getirilme kararı bulunduğunu bu çerçevede Ankara Çankaya'da kaldığı Eğitim-Sen misafirhanesinde polis tarafından ifadesi alınmak üzere Emniyete götürüldüğünü söyledi.
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