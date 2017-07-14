HDP'li vekile 7.5 yıl hapis cezası!

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, tutuklu yargılandığı davada 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında geçen yıl 13 Aralık günü tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in 'Terör örgütüne üye olmak', 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçlarından 10 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın görülmesine Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan Çağlar Demirel, SEGBİS sistemine çıkmak istemediğini belirterek katılmadı. HDP milletvekilleri Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp ve İmam Taşçıer'in de izlediği duruşmada Çağlar Demirel'in avukatları hazır bulundu.





AVUKATIN SÜRE İSTEMİ REDDEDİLDİ



Duruşmada ilk söz hakkı verilen Cumhuriyet Savcısı, sanık Çağlar Demirel'in "Terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Daha sonra söz alan Demirel'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir'in, bilirkişi raporuna karşı süre istemi, yargılamanın genişletilmesi talebi ve müvekkilinin duruşmaya getirilmesi talebi, mahkemece reddedildi. Daha sonra söz alan avukatlar Reyhan Yalçındağ Baydemir, Şeyhmus Bayhan ve Mesut Beştaş, savunma için süre verilmemesi nedeniyle savunma haklarının kısıtlandığını belirtti.



Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, sanık Çağlar Demirel'i 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Demirel'i 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan beraat ettiren mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.



