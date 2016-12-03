Her geçen gün biraz daha eriyor!

Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'ne bağlı Güney Mahellesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Epidermolisis bülloza hastası Mehmet Kaçmaz, kalıtımsal hastalığı yüzünden vücudu her gün eriyor. Okula gidemeyen Mehmet Kaçmaz, Fransa'da hastalığının tedavisinin mümkün olduğunu öğrendiğini belirterek, "Ama oraya gidecek paramız yok. Devlet büyüklerimden ve hayırsever insanların yardımını bekliyorum" dedi

Milyonda bir insanda görülen, halk arasında kemik ve deri erimesi ya da kelebek olarak da bilinen Epidermolisis bülloza hastası Mehmet Kaçmaz, günden güne eriyor. Çermik İlçesi'ne bağlı Güney Mahallesi'nde oturan Kaçmaz, doğuştan yakalandığı bu hastalık nedeniyle okula da gidemedi. Okula gitmemesine rağmen okuma ve yazmayı öğrenen Kaçmaz, hastalığı ile ilgili internette yaptığı araştırmada, Fransa'da hastalığının tedavisinin mümkün olduğunu söyledi. Köyde çiftçilik yapan babasının ekonomik durumunun buna uygun olmadığını belirten Kaçmaz, "Doğduğumda vücudum yaralar içindeymiş. Ailem beni o günden itibaren doktorlara götürdü. Bu hastalığın tedavisi yokmuş. İnternette yaptığım araştırmada Fransa'da tedavisi yapılıyormuş. Ancak bizim ekonomik olanağımız Fransa'ya gidip tedavi olmama imkan vermiyor. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devlet büyüklerimizden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum. Yaşamı seviyorum. Yaşamak istiyorum. Bu nedenle de tedavimin yapılmasını istiyorum. Ne olur yardım edin" dedi.



Baba Enüş Kaçmaz da oğlunun gözlerinin önünde her gün biraz daha erimesine seyirci kalmanın acısını yaşadığını ifade ederek, "Yaralar yüzünden oğlum ne yürüyebiliyor ne de eliyle bir şey tutabiliyor. Kendi ihtiyacını da artık karşılayamıyor. Yaralar her geçen gün vücudunda yayılıyor. Temiz tutmaya çalışıyoruz. Vücudu su topluyor, yaraya dönüşüyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Oğlum Fransa'da tedavi olabileceğini söyledi ama onu Fransa'ya götürecek, ya da gönderecek durumum yok. Devlet büyüklerimizden Allah rızası için yardım istiyoruz" diye konuştu.