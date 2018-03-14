Herkes oğluma beddua etti ama...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 17 yaşındaki gencin iş yerinin önünde tabancayla öldürülmesiyle ilgili mahkeme tarafından istenen DNA raporunda, mağdur kıza ait ceninden alınan örnekler ile maktulden alınan doku örnekleri arasında uyum bulunmadığı belirtildi

Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi'nde 14 Ağustos 2017'de bir elektronik firmasında çalışan Muhammet Reşit Yıldırım'ın iş yerinin önünde Emrah B. tarafından kurşunlanarak öldürülmesiyle ilgili Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava kapsamında talep edilen DNA raporu çıktı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Kriminal Polis Laboratuvarındaki testler sonucu mahkemeye gönderilen DNA raporunda, sanığın kızı F.B'nin taşıdığı cenin ve maktulden alınan doku örnekleri arasında uyum bulunmadığı kaydedildi.



Oğlunun Buruk Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret eden baba Ali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğunun suçsuz olduğunun ortaya çıktığını söyledi.



"Oğlum sanık tarafından 'tecavüzcü' olarak lanse edildi. Herkes oğluma beddua etti. DNA testinde oğlumun temiz olduğu belirlendi." diyen Yıldırım, "Raporla buruk bir sevinç yaşıyoruz. Çocuk kimden belli değil. Baştan beri çocuğumun temiz olduğunu söylüyordum. Oğlumun toplumdaki şerefinin iade edilmesini istiyorum. Adalet bekliyorum. Suçsuz yere oğlumu katledenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını, olayın arkasındaki kişilerin de ortaya çıkartılıp haklarında dava açılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.



Baba Yıldırım'ın avukatı Halis Yetkiner de soruşturma aşamasında bebeğin, öldürülen Yıldırım'dan olmadığını iddia edip DNA testi istediklerini dile getirdi. Yetkiner, bunun üzerine F.B'ye kürtaj yapılmadan önce ceninden örnek alındığını belirtti.



DNA testinin sonuçlanmasıyla gerçeğin ortaya çıktığını ifade eden Yetkiner, hamilelikle ilgili gerçeğin ortaya çıkartılması için de suç duyurusunda bulunacaklarını vurguladı.





Olayın geçmişi



Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 14 Ağustos 2017'de silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Muhammet Reşit Yıldırım'ın iş yerinin önündeki hafif ticari araçta tabancayla vurulduğunu belirlemişti. İş arkadaşlarınca aynı araçla hastaneye kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



Olayın ardından tutuklanan Emrah B, kızı F.B'nin maktulün tecavüzü sonucu hamile kaldığını öne sürmüştü.



Emrah B. hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılırken, mahkeme heyeti ilk duruşmada öldürülen Yıldırım ile ceninden alınan örneklerin karşılaştırılarak bebeğin babasının ölen kişi olup olmadığının belirlenmesine karar vermişti.