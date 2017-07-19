'Hero' tişörtlü iki kişiye daha gözaltı!

Eskişehir'de üzerinde 'Hero' yazan tişört giyen G.A. (19) ve M.B. (24), polis tarafından gözaltına alındı

Eskişehir Valiliği tarafından 15 Temmuz tarihinde, Vilayet Meydanı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe, üzerinde Türkçesi 'Kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişörtle girmek isteyen G.A. ve M.B., Eskişehir Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Kutlamaları provoke etmek istedikleri belirtilen şüpheliler tören alanına girmeden polis tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamalarının sürdüğü öğrenildi.