Hırsızlık sonrası kebaplı kutlama yaptı, dövmesinden yakalandı

Adana'da bir evden 25 bin liralık altın çalan 4 kadın hırsız, olaydan sonra kendilerine kebap ziyafeti çekti. Zanlılardan L.G. kolundaki 'Cansu' dövmesinden yakalandı.

Hırsızlık sonrası kebaplı kutlama yaptı, dövmesinden yakalandı

Mersin'in Tarsus İlçesi'nden 4 Haziran'da Adana'ya gelen 4 kadın, merkez Seyhan İlçesi'ndeki evin kapı kilidini kırarak, 25 bin lira değerindeki altını çaldıktan sonra kaçtı. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan polisler, apartman ve çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Eşkalleri belirlenen kadınların altınları çaldıktan sonra bir kebapçıya girerek yemek yediğini tespit eden polisler, zanlılardan birinin kolundaki 'Cansu' dövmesinden kimliğini tespit etti.


Çok sayıda sabıkası bulunun L.G., Mersin'in Tarsus İlçesi'ndeki evinden yakalandı. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf eden L.G., yemek yediği diğer 3 kadını tanımadığını iddia etti.  Sağlık kontrolüne getirilen kadın, işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Polis kayıp altınları ve kimliği belirlenen diğer 3 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #hırsızlık
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