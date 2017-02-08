Hükümetten referandum tarihi ile ilgili iki seçenek!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz açıklamasında "İki tarihten birisi, 9 Nisan veya 16 Nisan'da referandum yapılacak" dedi

Hükümetten referandum tarihine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, referandumun 9 ya da 16 Nisan'da olacağını duyurdu.

"DAHA DEMOKRATİK BİR SİSTEM GELECEK"

REFERANDUM TARİHİ

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz yaptığı açıklamada, "Şimdiki anayasada hüküm var, cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler yargı denetimi dışındadır. Yeni anayasa kabul edildiğinde cumhurbaşkanının yargı denetimi dışında kalan bir tane işlem veya eylemi olacak mı? Yok. O zaman vatandaşa soralım, hangisi daha demokratiktir, bir makamın bazı işlemlerinin yargı denetiminde olması mı olmaması mı? Neticede bu anayasa değişikliği ile daha demokratik bir sistem gelecek, bu anayasa reformu ile istikrar gelecek, uzlaşma gelecek." ifadelerine yer verdi.Öte yandan İsmet Yılmaz açıklamasının devamında referandumun, 9 Nisan veya 16 Nisan'da yapılacağını duyurdu.