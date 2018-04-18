'Huner' güvenlik güçlerinin hayatını kurtardı

Siirt'in Yazlıca Dağı bölgesinde sürdürülen operasyonlar sırasında tepki verdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen mayın arama köpeği 'Huner'in güvenlik güçlerinin hayatını kurtardığı belirtildi

'Huner' güvenlik güçlerinin hayatını kurtardı
18 Nisan 2018 Çarşamba 13:39

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yazlıca (Herekol) Dağı Ayva Tepe bölgesindeki PKK'lı teröristlere yönelik, Jandarma Özel Harekât timlerin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında, İl Jandarma Komutanlığı'na ait Labrador cinsi 8 yaşındaki 'Huner' adlı mayın arama köpeği, bugün saat 09.50 sıralarında teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcıya tepki verdi. Bu sırada patlayıcının infilak etmesi sonucu 'Huner' öldü. 'Huner'in operasyona katılan güvenlik güçlerinin hayatlarını kurtardığı belirtildi.

ÇATIŞMADA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

Siirt Valiliği, dün gece aynı bölgede 7 bölücü terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği çatışmada ele geçirilen silah ve mühimatların listesini yayınladı. Operasyonda, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 M-16 piyade tüfeği, 1 Kanada menşeli makineli tabanca, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 el bombası, 1 dürbün, 2 sırt çantası, 1 fotoğraf makinesi, 2 şarjör ve 2 şemsiye ele geçirildiği kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #siirt #köpek #patlama
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