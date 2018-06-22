İç mimarlardan ‘yönetmelik’ tepkisi

Yaptıkları basın açıklamasında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne eleştiriler getiren TMMOB İç Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Tülin Gazi, ‘Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre projelerin ruhsatında iç mimarlara yer verilmiyor. Bu durum ise mesleki haklarımızı kısıtlıyor. Acilen yönetmeliğin revize edilmesi gerekiyor’ dedi

Ali Budak- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İç Mimarlar Odası İzmir Şubesi, iç mimarlık meslek haklarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, TMMOB İç Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Tülin Gazi, ikinci başkan Selin Erbilgiç Gülman, Şube Sekreteri Betül Sezgin ve üye Özgür Ali Karaduman katıldı. Türkiye ve Kıbrıs'ta toplam 63 üniversiteden diploma alan 60 bin civarında iç mimarın mezun olduğunu dile getiren İç Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Tülin Gazi, en büyük problemlerinin temel mesleki ve insan haklarının ihlal edilmesi olduğunu vurguladı.

Yönetmelik revize edilsin

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 27'nci maddesinden örnek veren Gazi, ‘Bu beyannameye göre herkesin yarattığı her türlü bilim, edebiyat ve sanat eserlerinden doğacak manevi ve maddi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır. İç mimarlar ürettikleri projelerin ruhsat föylerinin proje müellifleri bölümünde yer almıyor. 'Planlı alanlar tip imar yönetmeliği' nedeniyle iç mimarların eserin oluşturulması sırasındaki, mesleki denetim hakları engelleniyor. İç mimarların eser üretme ve üretilişini denetleme hakkı insan hakkıdır, meslek hakkıdır. Hiçbir şekilde kısıtlanmamalıdır. Bu uygulamaya sebep olan 'planlı alanlar tip imar yönetmeliği' derhal revize edilmelidir’ diye konuştu.

Siyasilere ‘mesleklerine saygı’ çağrısı

Türkiye'nin Avrupa Birliği uyum anlaşmalarına imza attığını ifade eden Gazi, buna göre meslek mensuplarının üye ülkelerde mesleklerini icra etme hakkına sahip olduğunu söyledi. Yönetmeliğin revize edilmemesinin en büyük nedeninin kamu kurumlarındaki meslek oligarşisi olduğunu ifade eden Gazi, şöyle devam etti: Ülkemiz kamu kurumlarındaki gruplaşma kamu yararı yerine mesleki taassubu üstün tutma yaklaşımlarından dolayı, ülkemiz ciddi bir zarar görmektedir. İç mimarlar olarak siyaset kurumlarına sesleniyoruz. Meslek haklarımıza eser haklarımıza saygılı olunmasını, bir an önce gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve bu sorunun çözülmesini istiyor, yılmadan usanmadan konunun takipçisi olacağımızı kamuoyu önünde önemle belirtiyoruz.