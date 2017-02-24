İfadesinde 'pişmanım' dedi, çıkışta 'korkum yok!'

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklamaktan yakalanan Mehmet Ali Aligül, ifadesinde pişman olduğunu söyledi serbest bırakıldı. Serbest bırakılması sonrası 'Hiç kimseden korkum yok' diyen saldırgan, tekrardan gözaltına alındı

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklama ktan yakalanan Mehmet Ali Aligül, ifadesinde pişman olduğunu söyledi serbest bırakıldı. Serbest bırakılması sonrası 'Hiç kimseden korkum yok' diyen saldırgan, tekrardan gözaltına alındı



Adliye çıkışı 'korkum yok' açıklaması

Savcı itiraz etti

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne çirkin bir saldırı düzenlenmişti. Kamera görüntülerinde saldırganın eline aldığı benzin bidonu ile Sanat Merkezi'ni yakmaya çalıştığı göründü. Polis kısa süre sonra saldırganı yakaladı. İfadesinde suçunu kabul eden Mehmet Ali Aligül, suçu işleme gerekçesi olarak da Gezen'in Abdülhamid'in torunu hakkındaki sözlerini gösterdi. Aligül, “Onun hakkında ileri geri konuştu. Stüdyodan da gülüşme geliyordu. Kafama takıldı. Olayı bu nedenle gerçekleştirdim” şeklinde konuştu.Polise olayı anlatan Aligül, ailesine dolaşıp geleceğini söylediğini, sonra gidip benzin aldığını ve merkezi ateşe verdiğini anlattı. İfadesinde sonra da evine gidip yatıp uyuduğunu söyleyen saldırgan pişman olduğunu dile getirdi.Savcılığa da ifade veren Aligül, burada da duygularına yenik düştüğünü ve de pişman olduğunu söyledi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Aligül, mahkemece serbest bırakıldı.İfadesinde pişman olduğunu belirten Aligül, serbest bırakıldıktan sonra ise vatan için yaptığını iddia ederek 'hiç kimseden korkum yok' dedi.Mahkemenin Aligül'ü serbest bırakmasına itiraz eden savcılığın talebi ise mahkemece reddedildi. Dosya, itirazın üzerine üst mahkemeye gönderildi. Tekrardan gözaltına alınan Aligül, bugün adliyeye getirilecek. Şimdi Aligül'le ilgili verilecek olan kara bekleniyor.Aligül, Müjdat Gezen'in Osmanlı torunu Nilhan Osmanoğlu için sarf ettiği sözler nedeniyle merkezi yaktığını söyledi. Aligül'ün savunduğu Osmanlı torunu ise geçtiğimiz günlerde yaptığı “Bizim canımıza yetti parlamenter sistem artık. O yüzden biz başkanlık sistemine evet diyoruz” sözleri ile gündeme gelmişti. Nilhan Osmanoğlu, bununla da kalmamış, bazı yerler üzerinde miras hakkı olduğunu iddia etmişti.