İğne Oyası Modelleri Ve Bu Modellerin Kullanımı

Geleneksel Türk kültüründe ve Anadolu kadının hayatında yazmaların önemi çok büyüktür. Öyle ki Anadolu hanımlarının yazma kenarlarını iğne oyası modelleri ile süslemeleri de bunun bir göstergesi sayılmaktadır.

Geleneksel Türk kültüründe ve Anadolu kadının hayatında yazmaların önemi çok büyüktür. Öyle ki Anadolu hanımlarının yazma kenarlarını iğne oyası modelleri ile süslemeleri de bunun bir göstergesi sayılmaktadır. Süsleme amacı ile yapılan iğne oyası yazma modelleri de farklı renklerde ve modellerde yazmalara işlenebildiği gibi bunun yanı sıra iğne oyası havlu kenarları modelleri ve iğne oyası tesbih modelleri olarak ta kullanılmaktadır. Anadolu’da hemen hemen her genç kızın çeyizini süsleyen bu eşsiz ve şık modeller ve örneklerde bu sayede nesilden nesile aktarılarak igne oyasi ve el işi kültürümüzün devam ettirilmesini sağlamıştır.

Farklı farklı modeller ile yapılmış iğne oyası yazma modelleri, hanımların başını süslerken; geleneksel motifler ile yapılan iğne oyası tesbih modelleri de Anadolu erkeğinin kullanması için bir alternatif olarak hanımlarca yapılmıştır. Bunun yanı sıra zarif duruşu ve işlemesinin inceliği ile iğne oyası havlu kenarı modelleri de banyolarda yüz ve mutfaklarda el havlularında kullanılmıştır. Ünü ülke sınırlarını aşmış Türk danteli adı verilen ipek ipler ile örülen iğne oyası modelleri sadece ülkemizde ve Anadolu’da değil pek çok Avrupa ve Asya ülkelerinde de kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’ye gelen birçok yabancı turist özellikle iğne oyası yazma modellerinden, iğne oyası havlu kenarı modeli ve iğne oyası tesbih ucu modellerini alarak ülkelerine götürmüş ve bu ülkelerce de tanınmasını sağlamıştır. El emeğinin fazlası ile hâkim olduğu iğne oyası modelleri bu sayede tüm dünyada tanınmıştır. İğne oyası yapımını tam ve doğru olarak öğrenmek ve zarif modellerden iğne oyası yapmak isteyenler için mimuu.com ve facebook adresimizden bizleri takip edebilir. Kendinize ve sevdiklerinize belki ülke dışında ki yabancı arkadaşlarınıza bu eşsiz modellerden yapabilirsiniz.







