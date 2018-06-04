İğrenç olay! Suçüstü yakalandılar

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, bir binanın bodrum katında zihinsel engelli 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 2 kişi yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi

İğrenç olay! Suçüstü yakalandılar
04 Haziran 2018 Pazartesi 16:44

Çayırova’da dün, binanın kömürlük olarak kullanılan bodrum katına bir genç kız ile birlikte giren kişileri gören bina sakinleri, şüphelenerek polise haber verdi. Binaya gelen polis, zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunan E.K. ve M.Ö.’yü yakaladı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüphelilerin ifadeleri alındı. E.K. suçunu itiraf ederken, engelli kızın isteği ile cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etti. E.K. ve M.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Şehit Sevim son yolculuğuna uğurlandı
Sonraki Haber
İğrenç olay! Suçüstü yakalandılar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.