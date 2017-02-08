İhraç edilen o profesör açıklama yaptı

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, "Ömrüm darbelere karşı mücadeleyle geçti. Bu yapılan yanlıştır, ayıptır" dedi

Adana Barosu'nca düzenlenen bir panele katılmak üzere Adana'ya gelen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, ihraç kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Darbe girişimi sonrası OHAL ilan edildiğini anımsatan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, "Bununla Türkiye'de yapılan darbe girişiminin faillerinin cezalandırılması ve darbe girişiminin kalıntılarının temizlenmesi amaçlanıyordu. Bu çerçevede çok sayıda KHK çıkarıldı. Bu KHK'ler darbe girişimi ve suçlularının çerçevesinin çok dışına çıktı" diye konuştu.

'KABUL EDİLEMEZ'

'YANLIŞTAN DÖNMELERİNİ BEKLİYORUM'