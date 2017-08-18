İki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde, hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan otomobilde bulunan 5 kişi öldü. Kazada hafif ticari araçtaki 3 kişi de yaralandı

Kaza, bugün öğle saatlerinde Birecik- Nizip karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'in Nizip İlçesi yönüne ilerleyen Musa Kelek yönetimindeki 27 NM 011 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Mehmet Çelik'in kullandığı 04 AT 961 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada çarpışan araçlar şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobildeki Muhittin, Tuncay, Aysel ve Fatma Çelik olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücüler Mehmet Çelik ve Musa Kelek ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, kurtarma ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere götürülen ve acil serviste tedaviye alınan 4 yaralıdan otomobil sürücüsü Mehmet Çelik de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada ölen 5 kişinin cesetleri, otopsi için morga götürüldü. Olay yerinde çalışma yapan jandarma otomobilde bulunan 1 tüfek ve fişeklere el koydu. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan karayolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.