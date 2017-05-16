İki Bakanlık'ta FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir kısmı halen görevde olan ve 'Bylock' kullandığı tespit edilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personeli 60 kişiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli 25 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet, operasyon başlattı. Gözaltı kararı verilen kişilerin bir kısmının daha önce ihraç edildiği bir kısmınınsa halen görevde olduğu belirtildi.
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