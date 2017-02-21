İki grup kavga etti: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da iki grup bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Kavgada 1 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı

İki grup kavga etti: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki Fatih Karakaya öldü, 1 kişi de yaralandı


Olay, gece yarısı Merkez Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Bir yurdun önünde karşılaşan iki grup, belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönrü. Kavga sırasında gruptaki bir kişi üzerinde taşıdığı silahla ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlara hedef olan A.Ö ve Fatih Karakaya yaralandı. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda göğsünden aldığı kurşunla ağır yaralanan Fatih Karakaya ve bacaklarından yaralanan A.Ö. sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Karakaya kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastaneleri'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. A.Ö. ise, tedavi altına alındı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
Etiketler; #elazığ #silahlı kavga #ölüm
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