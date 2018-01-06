İki gündür kayıptı, aracında ölü bulundu!

Bursa’da, kendisinden iki gündür haber alınamayan 52 yaşındaki Akay Yenilmez, otomobilinin arka koltuğunda ölü bulundu. Bir süredir aracında yattığı ileri sürülen Yenilmez'in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp'a gönderildi

Merkez Nilüfer ilçesi Bursa- İzmir otobanında bulunan bir dinlenme tesisinin otoparkında 34 VP 9580 plakalı aracın arka koltuğunda hareketsiz yatan bir kişiyi gören görevliler durumu polise bildirdi. Sevk edilen polis ekipleri kapıyı açtıklarında Akay Yenilmez’in araç içinde öldüğünü gördü. Araçta yapılan incelemede bu kişinin üzerinde kışlık kıyafetler, battaniye ve yiyecek malzemeleri bulundu. 3 ay önce Ankara’da bulunan ailesinin yanından ayrılarak günübirlik işlerde çalışmak için Bursa’ya gelen Akay Yenilmez’in aracının içinde kaldığı ifade edildi. Ailesinin Yenilmez için iki gün önce polis merkezine kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemenin ardından Akay Yenilmez’in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.