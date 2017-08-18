İki terörist banyoda kendini patlattı!

Tunceli'de bir köy evinde güvenlik güçleri tarafından sıkıştırılan 2 terörist teslim olmayarak, saklandıkları evin banyosunda el bombası ile kendilerini patlattı. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin evinden silah, EYP düzeneği ve el bombaları ele geçirildi

İki terörist banyoda kendini patlattı!

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bugün İl Jandarma Komutanlığımızca Hozat- Yenidoğdu Köyü'nde MKP terör örgütü üyesi 1'i kadın 1'i erkek 2 terörist teslim olmayı kabul etmeyip,kendilerini evin banyosunda el bombası ile patlatmışlardır.Olay bölgesinde iki terörist ölü ele geçirilmiştir. Evde yapılan aramada 1 kaleşnikof, 3 şarjör, 3 el bombası, 1 EYP düzeneği de ele geçirildi" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #terörist #tunceli
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