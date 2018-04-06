İkinci el araç satışıyla ilgili yeni gelişme!

KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla ikinci el araç ticaretinde haksız KDV uygulamasına son verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan "Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Erdoğan'ın onayladığı 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.



KADRO MÜJDESİ



Buna göre, Maliye Bakanlığına vergi müfettiş yardımcılığı için bin; Gelir İdaresi Başkanlığına ise 5'i Gelir İdaresi Daire Başkanlığı, 10'u Gelir İdaresi Grup Başkanlığı, bini de devlet gelir uzman yardımcılığı için olmak üzere bin 15 kadro ihdas edildi.



Toplamda ihdas edilen 2 bin 15 kadronun 2 bini için sınavla personel alımı gerçekleştirilecek.



KDV İSTİSNASI



Hayırseverlerce bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi, 100 yatak kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi veren tesisler, gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampı inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna tutulacak.



Arsasını müteahhide veren kişi, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya iş yerleri için KDV ödeyecek. Fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazineye ödenen vergi, işlemi yapan mükellefe iade edilecek. İadenin yapılabilmesi için işlemle ilgili beyanlar düzeltilecek, fazla ve yersiz hesaplanan vergi, satıcı tarafından alıcıya geri verilecek.