İlhan Cavcav'a veda...

Gençlerbirliği Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen töreninin ardından Cavcav'ın cenaze namazı Kocatepe Camisi'nde kılındı

Cenazeye Cavcav'ın ailesinin yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlar ve milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yetkililer, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Genel Sekreter Mahmut Uslu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, süper lig ve alt liglerden diğer kulüp başkanları, Gençlerbirliği Kulübü'nün yöneticileri, teknik ekibi ve futbolcuları, bazı spor federasyon başkanları ile eski futbolcular, bazı teknik direktörler hazır bulundu.



Başbakan Binali Yıldırım, cenaze namazından ayrılırken kendisine başkent ekibinin atkısını hediye eden taraftarlarla bir süre sohbet etti.



Cavcav'ın cenazesi, daha sonra Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.



Özbek: "Aynı zamanda çok iyi bir Galatasaraylıydı"



Spor Toto Süper Lig ekipleri adına konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise "Hepimizin başı sağ olsun. Gençlerbirliği Kulübüne hayatını vermiş, 40 yıl başkanlığını yapmış İlhan başkana Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.



Cavcav'ı geç tanıdığını dile getiren Özbek, onunla yaşadığı bir anıyı şöyle anlattı:



"İki hafta evvel yanındaydım. Buraya başka bir iş için gelmiştim. Telefonla beni aradı 'Eve gelir misin?' dedi. Kendisiyle oturduk konuştuk. Değerli eşi de sıcak bir karşılama gösterdi. Kendisiyle epeyce sohbet ettik. Aynı zamanda çok iyi bir Galatasaraylıydı. Bunu her fırsatta bana söylerdi. Dolayısıyla çok sıcak, futbolun içinden gelmiş, futbolu bütün hayatının amacı haline getirmiş birisiydi."



Baykan: "İlhan Cavcav üstüne kitaplar yazılır"



Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ise son 5 yılda İlhan Cavcav ile birçok kez bir araya geldiklerini belirterek, "İlhan başkanın üstüne kitaplar yazılır. Bugüne kadar yapıldı mı bilmiyorum ama yapılmaması büyük bir eksiklik. Spor bilim insanlarımız, İlhan Cavcav'ın yöneticiliği, kişiliği, ortaya çıkardığı Gençlerbirliği Kulübü abidesi ve Türk futboluna bıraktığı izler adına araştırmalar yapmalıdır. Yapılmışsa yinelenmelidir. Tez konusudur." ifadelerini kullandı.



Cavcav'ın kendisinden son isteğini anlatan Baykan, şunları kaydetti:



"Bana en son sorduğu soru, '19 Mayıs Stadı yenilenecek, yapılacak değil mi?' oldu. Gençlik ve Spor Bakanımız, Bakanlar Kurulu toplantısı vesilesiyle programa katılamadı. Sizlere selamlarını iletmek istiyorum. İlhan başkanın anısına, hatırasına, Türk futboluna, Türk sporuna... Melih (Gökçek) başkanım da buradalar. Çalışmalar onların ve Sayın Bakanımızın kontrolünde yürüyor. Ankara en kısa zamanda yeni stadına kavuşacaktır. İlhan başkanın bizden son arzusu, isteği olarak da bunu gündeme getirdiğini ifade etmek istiyorum."





Gümüşdağ: "Türk futbolunun ombudsmanıydı"



Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ise Cavcav'ın ailesine, Gençlerbirliği Kulübüne, yönetim kuruluna ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileklerini iletti.



Cavcav'ın, başkanlığı döneminde 18 kulübün imzasıyla Kulüpler Birliği Vakfının onursal başkanlığına seçildiğini hatırlatan Gümüşdağ, "Kendisi bundan dolayı çok duygulanmış, şükranlarını sunmuştu. İlhan ağabey, sadece Kulüpler Birliği Vakfının değil, Türk futbolunun duayeni, ombudsmanıydı. İlhan ağabey kadar futbolda yetişmiş bir yönetici yoktu." değerlendirmesinde bulundu.



Gümüşdağ, Cavcav'ın renkli simasına dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Kendisiyle iki hafta önce İrfan Can Kahveci'nin transferini gerçekleştirdik. Çok esprili telefon görüşmelerimiz oldu. Kulüpler Birliği Vakfında öyle gergin toplantılar olurdu ki bir söz ederdi, herkes gülmekten kırılırdı. Onun için ülkemiz çok renkli bir simayı kaybetti."