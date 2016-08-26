İster doğal taş, ister değerli metallerden yapılmış olsun, tesbih fiyatlarında yapılacak fiyat ayarlamaları ile indirimli tesbihler tesbih severler için büyük fırsat haline gelmektedir. Normal fiyatlarının yüksekliği ile alım gücü düşük ve orta düzeyde olan tesbih severler tarafından alınamayan pek çok tesbih, kampanya ya da farklı nedenlerle yapılacak indirimlerle yeni alıcılarına kavuşurken, Gerek kullanım, gerekse koleksiyon amacı ile alınan tesbihler de fırsat ürünü olarak değerlendirilmektedir.

Tesbih Kullanımı Hızla Yaygınlaşıyor

Doğal taş ya da değerli madenlerden yapılan tesbihlerin yanında, ahşap ya da ağaç tesbihlere olan ilginin de son yıllarda hızla yükseldiği görülmektedir. Bu ilginin altında yatan nedenler arasında, doğal taş tesbihlerin elde taşınmaları ile yarattıkları olumlu etki, İslami açıdan namaz ve dua ederken tesbih kullanımının yaygın olması, Doğal tesbihlerde var olan kişiye özel olma durumu gibi nedenler ilk sıralarda yer almaktadır.

Doğal Taş Tespih Sağlığın Bekçisidir

Doğal taş tespih, yapılarındaki enerjinin, kullanıcı tarafından tesbihin elde taşınması ile kullanan kişiye geçtiğine inanılan, böylelikle sağlığı destekleyen pek çok faydasının bulunduğuna inanılan tesbihlerdir ve bu nedenle, tane büyüklüğü, işçilik gibi etkenlerin de desteklemesi ile yüksek fiyatlardan satılmaktadırlar. Örneğin kaplan gözü olarak adlandırılan taştan yapılan tesbih kullanıcısına güç ve kararlılık verirken, ametist tesbih taşıyan kişinin enerjisinin yüksek olacağına inanılmaktadır. Ağaç tesbih kategorisinde değerlendirilen zeytin çekirdeği tesbihler ise, kullanıcısının nefesini düzenleyici bir etkidedir. Siz de tesbihler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve en değerli tesbihleri bir arada görerek tercih yapmak istiyorsanız www.dergahtesbih.com size en iyi seçenekleri sunacaktır.