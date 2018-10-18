İnternette kurduğu site ile dolandırıcılık yapıyordu! Yakalandı

Adana'da internet üzerinden kurduğu siteden alışveriş yapan kişileri dolandırıp 21 yıl 10 ay 4 gün hapis cezasına çarptırılan Kaan Şen (27) yakalandı

İnternette kurduğu site ile dolandırıcılık yapıyordu! Yakalandı
18 Ekim 2018 Perşembe 10:40

İddiaya göre, Kaan Şen, internette kurduğu siteden satış yapmaya başladı. 'Patron çıldırdı', 'Şok indirim', 'Bugüne özel' diyerek sahte kampanyalar yapan Şen, elektronik eşya satın alan vatandaşların, ürünlerini göndermedi. Bir süre sonra sitenin de kapandığını görenler polise giderek şikayetçi oldu. Polis, Şen'i yakaladıktan sonra 'dolandrıcılık' suçundan mahkemeye sevk etti. Şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şen,  yargılandığı 7 ayrı dosyadan, 21 yıl 10 ay 4 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Şen’i Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde yakaladı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #internet #dolandırıcı #yakalandı #site #kaan şen
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