İnternetten pompalı tüfek aldı, çocukluk arkadaşını öldürdü!

Bursa’da 26 yaşındaki Murat Kanşıray, eşi hakkında dedikodu yaptığını iddia ettiği çocukluk arkadaşı 28 yaşındaki Ömer Sabak’ı, internet üzerinden aldığı pompalı av tüfeği ile sokak ortasında öldürdü. Katil zanlısı Kanşıray, olaydan sonra otomobiliyle kaçarken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Esenevler Mahallesi Erciyes Sokak üzerinde meydana geldi. Ömer Sabak, aynı mahallede oturan ve çocukluk arkadaşı olan Murat Kanşıray'a eşi hakkında olumsuz konuşmalar yaptığı gerekçesiyle bir süre önce tepki gösterdi. Bu sabah saatlerinde aynı kahvehanede karşılaşan Ömer Sabak ve Murat Kanşıray arasında aynı gerekçeyle yine tartışma çıktı. Ömer Sabak evine doğru giderken, öfkeli olan Murat Kansıray, bir süre önce internet üzerinden 650 liraya satın aldığı pompalı av tüfeğini otomobilinin bagajından çıkarıp arkasından gittiği Ömer Sabak’a ateş etti. Sırtına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Ömer Sabak olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobiliyle kaçmak isteyen Murat Kansıray, ihbar üzerine harekete geçen polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ömer Sabak’ın öldüğünü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.