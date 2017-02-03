İş kazasından ölümler her yıl artıyor. 2017 Ocak ayında ölen sayısı...

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Ocak ayını kapsayan araştırmasında bu ayda 161 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Medyada yer alan haberleri derleyen ve de ölenlerin yakınlarından bilgi alan İSİG, ocak ayı raporunu hazırladı. Rapora göre işçi, çiftçi, memur, esnaf kategorisinde çalışanlardan 161 kişi iş kazası kurbanı oldu. Ocak ayı verileri daha önceki yılların ocak ayı ile de kıyaslandı. Kıyaslamada her yıl iş kazasından ölümlerin artışa geçtiğine dikkat çekildi.Kaynak: DHA
Buna göre 2013 yılının ocak ayında iş kazaları nedeniyle 81 kişi hayatını kaybederken, 2014 yılının aynı ayında ise bu rakam 101 olarak belirlendi. 2015 yılının ocak ayında da 128 işçi iş kazası kurbanı olurken, 2016 yılının ocak ayında 119 işçi öldü. 2017 yılının ocak ayında ölen işçi sayısı ise 161 oldu.
Raporda OHAL döneminde iş cinayetlerinde artışın gözlendiği belirtilerek, “Bu tablo ülkemizin yüzde 70’ini oluşturan ücretli emekçilerin gerek ülke yönetiminde gerekse işyerlerinde söz ve karar hakkının giderek kısıtlanmasının bir sonucudur.” ifadelerine yer verildi.
Raporda, İstanbul’da 25, İzmir’de 12, Antalya ve Konya’da 8’er Bursa ve Şanlıurfa’da 6’şar ve Adana ve Gaziantep’te 5’er ölümün gerçekleştiği Ocak ayında Abhazya ve İran’da da Türk vatandaşı işçi ölümlerinin yaşandığı kaydedildi.
Raporda şöyle denildi:
“İş cinayetlerinin nedenleri olarak ilk üç sıra değişmiyor: Trafik/servis kazası, ezilme/göçük ve yüksekten düşmeler. Aşırı çalışmanın bir sonucu olarak kalp krizleri ve beyin kanamaları ise son raporlarımızın hemen hemen tamamında dördüncü sırada yer alıyor. Mobbing, borç ve işsizlik baskısı nedenli intiharlar beşinci sırada. Son iki yıldır yaşamımızın bir parçası haline getirilen şiddet ise özellikle emekçileri vuruyor, bu duruma bireysel şiddet vakalarını da eklemek lazım.”
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