'İsmet İnönü yok' eleştirilerine Bakan'dan yanıt

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, güncellenen müfredata yönelik eleştirilere yanıt verdi

Milli eğitim Bakanı Yılmaz, Ankara Fen Lisesi'nde, 2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi karne dağıtım törenine katıldı. Yeni müfredat taslağına yönelik eleştirilere yanıt veren Bakan Yılmaz, "Herkesin dile getirdiği husus üç; birisi Atatürkçülük, birisi İnönü diğeri de evrim teorisi. Demek ki gerileri hakkında söyleyecek hiçbir kelimeleri yok. Bu da demektir ki biz çok doğru yaptık. Atatürk'ün sözü var. 'Cumhuriyet benim en büyük eserimdir' diye. Eğer siz, cumhuriyeti güçlendirirseniz Atatürk'e hizmet ediyorsunuz, Atatürkçülüğün yolundasınız, onun ilkelerini yaşatıyorsunuz demektir" diye konuştu.



"İNÖNÜ'DEN BAHSETMEYECEKSİNİZ, OLABİLİR Mİ?"



İsmet İnönü'nün yeni müfredatta yer almamasının, söz konusu olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Birinci İnönü Savaşı'ndan, İkinci İnönü Savaşı'ndan bahsedip de İnönü'den bahsetmemek olur mu? Lozan Anlaşması'ndan bahsedeceksiniz, bu ülkenin bağımsızlığını sağlamış bir anlaşma, İnönü'den bahsetmeyeceksiniz; olabilir mi? Atatürk rahmetli 38'de ölmüş, yerine bir cumhurbaşkanı seçilecek. İkinci cumhurbaşkanı İnönü olmuş. Ondan bahsetmemek olur mu? Dolayısıyla her iki konuda da söyledikleri doğru değil" dedi.



'ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞÜ ALINMADI' ELEŞTİRİLERİNE YANIT: DOĞRU DEĞİL



'Taslakta öğretmenlerin görüşü alınmadı' eleştirilerine de yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, şöyle konuştu: "Yine görüyorum. Bu müfredatta öğretmenlerin görüşleri alınmadı, deniyor. Kesinlikle o da doğru değil. Şu ana kadar çerçeve, taslak. Lütfen inceleyin, bakın. Bu taslağı katkılarınızla daha iyi hale getirelim, diyoruz. 'Bu taslakta öğretmenlerin görüşü alınmadı'. Doğru değil. Bütün çalışanlar öğretmenlerimiz. Türkiye'de bu ana kadar her seçime giderken, anket yaparlar. 'Bu anketörlerin gelip, hiçbiri beni görmedi, bana sormadı'. Bana sormadı, diye bu anket doğruyu yansıtmıyor; diyebilmek mümkün mü? İlla ki bir işin doğru olduğunu kabul etmek için anketörün size mi gelmesi lazım?"



