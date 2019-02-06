İstanbul'da bina çöktü: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Kartal'da, patlama sonrası 7 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkazda aramalar yapıyor. Görgü tanığının iddialarına göre binada 12 ailenin oturduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kurtarılmaya çalışılıyor. Hayatını kaybeden vatandaşın da şu anda enkaz altında olduğu öğrenildi.

İstanbul'da bina çöktü: Ölü ve yaralılar var
06 Şubat 2019 Çarşamba 17:00

İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerindeki 7 katlı bir binada patlama sonrası çökme meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da olay yerine hareket ettiği bildirildi.

İlk gelen bilgi çöken binanın Maltepe'de olduğu yönündeydi, ancak ilerleyen dakikalarda binanın Kartal’da olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çöken binada 12 ailenin yaşadığı belirtiliyor. Enkaz altında kalanlar olduğu belirtiliyor. Ekipler, enkazda aramalar yapıyor.



AA muhabirinin aktardığına göre. Çatı katındaki yıkılan molozlar temizlenmeye çalışılıyor. Çok yoğun bir çalışma var. Vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için zabıta ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Binada oturup da çökme anında dışarıda bulunan bazı vatandaşlar da şu anda bina önünde bekliyor.  Olay yerine AKUT bekleniyor.

Etiketler; #İstanbulda bina çöktü #bina çöktü #göçük
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