İstanbul'da şiddetli yağış sonrası korkutan olay... Bir anda araçların üzerine devrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı. Şiddetli, yağış nedeniyle Eyüp’te çöken duvarın altında çok sayıda araç kaldı. Yağmur nedeniyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği görülürken meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı vatandaşları uyardı. Kent genelinde, gün boyunca yağışlı havanın etkisini sürdüreceği öğrenilirken, yurdun büyük bölümünde yağışlı havanın cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor

İstanbul'da bazı bölgelerde dolu ve sağanak yağmur etkili oluyor. Küçükçekmece'de önce yağmur ardından da dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı kısa sürdü. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalara neden oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ellerindeki eşyalarla korunmaya çalıştılar.



DUVAR ÇÖKTÜ ARAÇLAR ALTINDA KALDI



Şiddetli, yağış nedeniyle Eyüp’te çöken duvarın altında çok sayıda araç kaldı.



Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.



ATAKÖY'DE ALT GEÇİDİ SU BASTI



Şiddetli yağmur nedeniyle Ataköy Sahil Alt Geçidinde su birikintisi oluştu. Ataköy’den sahil yoluna bağlanmak isteyen araçlar, su dolan alt geçitten güçlükle geçebildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım Onarım ekipleri su birikintisinin oluştuğu alt geçide gelerek çalışma başlattı. Su tahliye aracı ile alt geçitte biriken su tahliye edilerek, yol trafiğe açıldı.



Aracıyla su dolan alt geçitten geçmekte zorlanan sürücü Zümrüt Aktaş, “Çok yağmur yağdı. Bu kadar yağmurda böyle olursa daha büyük bir yağmurda nasıl olur düşünemiyorum. Geçip geçmeme konusunda çok tereddütlüyüm, geçemiyorum. Suyun içerisinde kalmak istemiyorum. Arabamın da zarar görmesini istemiyorum” dedi.



SEL VE SU BASKINI UYARISI



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre ise, sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün il genelinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olması öngörülüyor.



Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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