İstanbul yağmura teslim oldu. Her yer su altında!

İstanbul yaz ortasında sağanak yağmura esir oldu. Araçlar sulara gömüldü, metro istasyonlarını bile su bastı

İstanbul'a gece saatlerinde başlayan ve sabah erken saatte de şiddetlenen yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle birçok yer sular altında kaldı. Araçlar yollarda sulara gömülürken, Zeytinburnu Metro İstasyonu'nu da su bastı.





Yağmur nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekten, insanlar işlerine gitmekte zorlandı. Su birikintileri üzerinde yürümekte zorlanan vatandaşlar, şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.





Yağmura yakalanan vatandaşlar bina altlarına ve otobüs duraklarına sığındı. Öte yandan yağmur nedeniyle bazı ağaç ve direkler de devrildi.







AKOM uyardı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbulluları sel riskine karşı uyardı. AKOM'un hesabından atılan tweette ''#İstanbul bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. SEL RİSKİ ve FIRTINAYA DİKKAT! Yağmur ile birlikte hava serinliyor.'' denildi.





Metrekareye 65 kilogram yağış düştü



İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan yağış ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada son meteorolojik verilere göre metrekareye 65 kilogram yağış düştüğü ve yağışla beraber saatte rüzgarın hızı 70-80 km-s kadar çıktığı belirtirken şunlara değinildi;



"İstanbul’da sabah 07.00 sıralarında başlayan yağış şehri etkisi altına aldı. Son meteorolojik verilere göre metrekareye 65 kilogram yağış düştü. Yağışla beraber saatte rüzgarın hızı 70-80 km-s kadar çıktı.



Yağışlar Silivri Büyükçekmece Başakşehir Üsküdar, Şişli, Fatih, Bakırköy bölgelerinde etkili oldu.



Yağışlar şu sıralarda şehir merkezinde etkisi azaltırken Karadeniz sahillerinde etkili oluyor.



İBB ekipleri alarma geçti. İtfaiye Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, İstaç ekipleri su baskını olan bölgelerde çalışlaşmalarını sürdürüyor.



Trafikle aksamalar meydana gelirken bazı metro seferler geçici olarak durduruldu.



18.07.2017 10:30 itibariyle raylı sistem hatlarındaki işletme durumu aşağıda yer almaktadır:



M1 hattında Yenikapı – Bakırköy istasyonları arasında sefer yapılamıyor.



Otogar – Kirazlı / Bakırköy- Havalimanı arasında sefer yapılabilmektedir.



T1 hattının tamamında sefer yapılamıyor.



T3 hattının tamamında sefer yapılamıyor.



Eyüp- Pierloti teleferik hattında sefer yapılamıyor.



Taksim İstasyonu Gezi Parkı çıkışı yolcu alımına kapatılmıştır. Diğer girişlerden yolcular istasyona girebilmektedir.



T4, M3, M2, Füniküler, Maçka teleferik hatlarında herhangi bir sefer aksaması yoktur."





AKOM SU BASKINLARI İÇİN UYARI YAPTI



Şiddetli yağış nedeniyle bir çok yeri su bastı, yollarda mahsur kalan araçlar var. Çeşitli metro istasyonlarını da su bastı. Yoğun yağış İstanbul'da trafiği kilitledi, toplu ulaşımı da olumsuz etkiledi. Avrasya Tüneli Anadolu-Avrupa yönü bir süre kapandı. AKOM ve İstanbul Valiliği sel ve su baskınlarına karşı İstanbulluları uyardı. Valilik, zorunlu olmadıkça vatandaşlardan özel araçlarıyla trafiğe çıkmamasını istedi.



Yetkililer sağnak yağmurun öğlen saatlerinde etkisini artırıp, akşama kadar fırtına şeklinde devam etmesinin beklendiğini açıklarken zorul haller dışında özel araçları ile trafiğe çıkılmaması uyarısnda bulundular.





METROBÜS DURAKLARI SU İÇİNDE KALDI YOLCULAR DURAKLARDA BEKLEDİ



Bastıran şiddetli sağanak ile İstanbul'un bir çok noktasında trafik durma noktasına geldi, araçlar sel suları içinde mahsur kaldı.Bazı meydanlarda ve alt geçitlerde trafik tıkanırken, toplu taşımda büyük aksamalar yaşandı metro seferleri bazı duraklara kadar yapılabildi. Şehirde birçok kavşak ve viyadük sular altında kalırken, aşırı yağış nedeniyle trafikte seyretmeye çalışan bazı metrobüslerin içine su doldu, kimi metro, metrobüs, duraklarını su bastı.



AVRASYA TÜNELİ 30 DAKİKA KAPATILDI



Avrasya Tüneli Anadolu-Avrupa Yönü olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapandı .Tünel yaklaşık 30 dakika sonra hizmete yeniden başladı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından da kentin serin ve yağışlı havanın etkisi altında olduğu belirtilerek, fırtına şeklindeki yağışların sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı. Yağışın öğlen saatlerine doğru kent genelinde etkisini artırması ve akşam saatlerine kadar fırtına eşliğinde devam etmesi ve metrekareye 30 ila 65 kilogram yağışın düşmesinin beklendiği bildirildi.





BİR ÇOK ARAÇ SULARDA MAHSUR KALDI



E-5 karayolu ve bazı ara yollar sular altında kaldı.Biriken yağmur sularının tahliye olamaması nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.Üsküdar'da ise bir vatandaşın iş yerine yüzerek gitmesi sosyal medyada vatandaşlar tarfından paylaşıldı.