İşte yeni yılın trafik cezaları

Yeni yılla birlikte umutlar arttı ancak artan tek şey umutlar değil. Trafik cezaları da bugünden itibaren zamlı

Yeni yılla birlikte trafik cezaları da zamlandı. Bugünden itibaren yaptığınız her hatada daha fazla ceza ödeyeceksiniz.



Peki yeni yıl zamları ne kadar?



Yeni yılda en düşük trafik cezası 75 TL'den başlıyor. Alabileceğiniz en büyük ceza ise 14 bin 908 TL. Yeni yılda ehliyeti olmayan sürücü 1763 TL ödeyecekken, kırmızı ışıkta geçen verilecek ceza ise 206 TL. Kask ve gözlük, emniyet kemeri kullanmayan, cep telefonuyla konuşana verilecek ceza ise 95 TL.



Yeni yılda trafik işaretlerine uymayanlara 206 TL ceza kesilirken, levhalara uymayanlar da 95 TL ile cezalandırılacak.



ALKOLLÜ ARAÇ KULLANANA CEZA



Kendi aracını 0.50 promil, ticari aracı ise 0.20 promil üzerinde alkollü şekilde kullananlara ise ilk seferde 876 TL ceza, ikinci seferde yakalanması durumunda ise 1098 TL ceza, üçüncü ve daha fazlasında ise 1763 TL ceza uygulanacak.



İŞTE YENİ CEZALAR



Taşıma sınırı üstünde yolcu almak : 75 TL



Alkollü araç kullanmak: 876 TL



Geçici tescil belge düzenlemek : 14 bin 908 TL



Ehliyetsiz araç kullanmak : 1763 TL



Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 95 TL



Yetkisi olmadığı halde plaka basmak : 10 bin 383 TL



Karayoluna, trafiği tehlikeye sokacak ve trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek şekilde bir şey atan, döken, bırakan, karayolunun yapısına, güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar verenlere, bunların yerlerini değiştirenlere veya ortadan kaldıranlara: 427 TL



Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası olmadan karayoluna çıkmak: 876 TL



Ruhsatsız araç kullanmak ve plakayı monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak: 95 TL



Yönetmeliğe aykırı plaka takmak: 427 TL



Plakanın okunmasını engelleyecek değişiklik yapmak: 92 TL



Plakasız trafiğe çıkmak : 1763 TL



Sahte plaka takmak. 5 bin 191 TL



Tescilsiz araçla trafiğe çıkmak, karayolunda geçici kullanacağı aracı için geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almayanlar veya bunları başka araçta ve süresi bittiği halde kullanmak: 206 TL



Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksi otomobillerinde taksimetre bulundurmamak: 427 TL



Bozuk cihaz kullanmak, bozmak ve imal etmek: 6 bin 660 TL



Ehliyetsiz araç kullanmak: 1763 TL



Muayenesiz araç kullanmak : 95 TL



Hız sınırını aşmak: 30'dan fazla aşanlar 427 TL



Radarların yerini belirleyen ve sürücüyü uyaran cihazları araçlarında kullanmak: 2 bin 658 TL



Dönüş kurallarına uymayan: 95 TL



Yasak alanda sollama yapanlara: 206 TL



Takip mesafesine uymayan: 95 TL



Kavşaklara geldiğinde yavaşlamayanlar ve kavşak geçiş önceliği kuralına uymayanlar: 95 TL



Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında beklemek, hatalı park : 95 TL



Engelli park alanına park etmek : 109 TL



Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenlemek: 427 TL